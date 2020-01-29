Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» намерены отремонтировать более 200 километров автодорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В список дорог, где проведут ремонтные работы, вошел 41 объект, в том числе 20 — в Оренбурге. На данный момент уже заключены контракты. Исполнителем их значительной части станет ГУП «Оренбургремдорстрой».

Добавим, что на реализацию нацпроекта, где речь о безопасных и качественных дорогах, в 2020 году за счет разных бюджетов выделяют примерно 3,5 млрд рублей.

В 2019 году в Оренбуржье в рамках нацпроекта отремонтировали около 250 км дорог. Объем финансирования составил 3,1 млрд рублей.