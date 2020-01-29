Сеул, , 10:04 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Seoul приостановила прямые полеты в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

Известно, что с 28 января авиакомпания приостановила полеты по двум маршрутам: Инчхон —Чжанцзяцзе, осуществляемый три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям), и Инчхон — Линьи, осуществляемый два раза в неделю (по вторникам и субботам).

«Мы осознаем всю серьезность данного вируса, поэтому руководство компании приняло решение приостановить полеты в Китай для обеспечения безопасности пассажиров, — сообщили представители Air Seoul. — Кроме того, мы принимаем всевозможные меры предосторожности, включая дезинфекцию самолётов и ношение масок и перчаток бортпроводниками на всех международных авиарейсах».

Отмечается, что компания также отменила штрафы на возврат и обмен билетов до Китая, купленных после 24 января.