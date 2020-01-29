Тюмень, , 09:48 — REGNUM В Тюменской области продлили арендную амнистию за уплату пеней. Она будет действовать до 1 июля 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента имущественных отношений.

Департамент об арендной амнистии Пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области

Суть амнистии в том, что при оплате основного долга за аренду земли, с арендатора списываются пени. Планировалось, что амнистия будет действовать до 1 июля 2019 года. Продлили её из-за высокого интереса арендаторов. В 2019 году арендная амнистия была применена почти по 1,3 тыс. договорам аренды, что позволило погасить более 13 млн рублей задолженности.

Отмечается. что воспользоваться амнистией арендаторы могут однократно. Амнистия не применяется к договорам, заключенным по результатам аукциона. И нельзя списать задолженность, которую взыскали в судебном порядке.