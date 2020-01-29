Женева, Швейцария, , 09:48 — REGNUM В 2019 году гуманитарный кризис в КНДР, несмотря на свою серьезность, не получил достаточного внимания со стороны мирового сообщества. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на доклад неправительственной гуманитарной организации CARE International.

Согласно опубликованным данным, КНДР заняла шестое из десяти мест в списке стран с гуманитарным кризисом.

Эксперты отмечают, что основными причинами «недостаточного внимания» к проблеме стали политическая изоляция и запрет на посещение КНДР журналистами.

По оценкам ООН, примерно 10,9 млн жителей КНДР нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в продовольствии, питьевой воде, медикаментах, предметах личной гигиены.

«Из-за нехватки современного оборудования и природных катаклизмов, среди которых засуха, тайфуны и наводнения, в КНДР наблюдается нехватка продовольствия, в результате чего 43% населения страны страдают от недоедания, — говорится в докладе. — Почти 40% населения Северной Кореи, включая жителей сельских районов, также страдают от нехватки питьевой воды и не имеют доступа к безопасным санитарно-гигиеническим услугам».

По данным гуманитарной организации, в 2019 году 51 млн человек, проживающих в странах с гуманитарным кризисом, не получили достаточного внимания со стороны мирового сообщества. Отмечается, что среди десяти стран, «наименьшее» внимание получил Мадагаскар.