Москва, , 08:44 — REGNUM На российских предприятиях и в организациях возвращается практика времён Советского Союза — «кассы взаимопомощи». Об этом заявил профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский, передаёт Лента.ру.

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По словам Кордонского, сотрудники каждый месяц вносят деньги в некий фонд. Это делается для помощи тем, кто оказался в трудном материальном положении.

Он уточнил, что работники с каждой своей зарплаты отдают часть средств в общую кассу. Затем либо в случае ЧС, либо по очередности члену коллектива выплачивается определённая сумма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самарские пенсионеры и «Газбанк» создали первую кассу взаимопомощи.

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