Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 28 января завершились ростом на 1,82%. Пока китайские рынки закрыты до 3 февраля, на других рынках наблюдалась временная стабилизация, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай уверен в победе над смертельным коронавирусом, унесшим жизни более 106 человек.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали разговоры о том, что ОПЕК+ планирует продлить соглашение о сокращении добычи нефти после марта и снизить лимиты на фоне опасений, что коронавирус может повлиять на спрос на нефть.

Сегодня, 29 января, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,49%, до $60,30. Поддержкой выступает уровень $57,30. Чтобы снизить медвежий настрой, покупателям нужно поднять курс до $66.

Но тема с китайским вирусом не закончилась. Пик вспышки ожидается в начале марта. Сейчас наблюдается временное затишье, потому что закрыты китайские рынки.

Участники рынка перенесли фокус внимания на американскую корпоративную отчётность. В любой момент может опять начаться уход в защитные активы.

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