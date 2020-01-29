Москва, , 08:06 — REGNUM С открытия торгов на Мосбирже 28 января рубль обновил минимумы против иностранных валют на фоне резкого скачка числа инфицированных коронавирусом и смертей в Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Негативное влияние на него длилось меньше часа, и потом он укреплялся до закрытия торгов. Его укреплению способствовали восстановление фондовых индексов и цен на нефть.

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль понизилась на 1,08%, до 62,29 руб., евро/рубль — на 1,10%, до 68,62 руб., фунт/рубль — на 1,27%, до 81,10 руб.

Американские фондовые индексы скорректировались почти на 50% от падения, которое наблюдалось с минувшей пятницы. Защитные активы снизились. Нефть марки Brent подорожала на 1,82%. Пара доллар/рубль упала на 1,08%, до 62,29 руб. Рубль отыграл все потери, понесенные 27 января.

Неопределённость и высокая волатильность на рынках сохранятся до 3 февраля, пока не откроются китайские рынки. Нефть сегодня, 29 января, торгуется в плюсе на 0,46%. Восстановление продолжается.

Рубль отыграл у доллара больше 65% потерь. Это указывает на то, что много желающих оставаться в длинных позиций по рублю, а не в долларе. Если негативных новостей из Китая не поступит, то на фоне роста нефтяных котировок стоит ожидать укрепления рубля до 62 руб.

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