Кемерово, , 08:05 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области получил ещё одно заявление от кредиторов ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», которое является частью дивизиона металлургической группы «Мечел». Банкротное дело тянется более полугода — в деле сменился уже десяток заявителей, но на смену им приходят новые. 28 января 2020 года поступило заявление о вступлении в дело о банкротстве от ООО «Южкузбассбетон», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем производство по претензиям ООО «СМЦ» на сумму 3,756 млн рублей было прекращено — «ко дню судебного заседания от заявителя поступил отказ от заявленных требований, в связи с оплатой долга в полном объёме». Помимо этого, на 4 февраля 2020 года отложено рассмотрение исков ООО «Завод «МашСервис» и ООО «ЭкоПромТехнологии», общая сумма претензий которых превышает 2 млн рублей.

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Напомним, ПАО работает в Кузбассе с 1993 года. В активе компании — семь угольных разрезов и шахт, обогатительные фабрики. На начало 2019 года запасы угля общества насчитывали около 1,8 млрд тонн.