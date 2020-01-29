Вашингтон, , 07:50 — REGNUM В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.

В относительном выражении величина дефицита финансового плана государства должна вырасти на 4,6% к ВВП.

Дефицит американского бюджета преодолевал отметку в $1 трлн несколько раз. Так, он достигал этой величины в 2012 году, а в 2009 году его размер составлял $1,4 трлн.

Как передавало ИА REGNUM, в статье для издания The Hill профессор экономики из Университета Бентли Скотт Самнер сообщил, что для уменьшения общего торгового дефицита США необходимо сделать ставку на увеличение внутренних сбережений. Так, по его словам, существенное увеличение дефицита бюджета США с 2016 года привело к снижению внутренних сбережений.

Читайте ранее в этом сюжете: США отчитались о дефиците бюджета в ноябре 2019 года