Пермь, , 07:45 — REGNUM В Перми гордума утвердила новое тарифное меню для пассажиров, которые пользуются услугами муниципального маршрутного транспорта. Новые тарифы на проезд вступят в силу с 1 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Стоимость одной поездки за наличный расчет составит 26 рублей, за безналичный — 24 рубля. Стоит отметить, ранее большой резонанс вызвали сообщения о подорожании проезда до 28 рублей с 1 января 2020 года. Документ поступил в гордуму летом 2019 года, но был впоследствии отозван.

И чиновники, и депутаты отмечают, что утвержденная транспортная карта предусматривает разные варианты тарифа. Он зависит от количества поездок и срока использования карты, льгот.

На маршрутах, где уже заключены новые контракты, дополнительно действуют бесплатная пересадка и оплата по банковским картам. На сегодняшний день это 19 автобусных и семь трамвайных маршрутов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, до 15 июля планируется включить в данную систему весь общественный транспорт, который работает по регулируемому тарифу.

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