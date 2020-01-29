Биробиджан, , 07:31 — REGNUM На фоне общего подорожания в России гречневой крупы, в Еврейской автономной области этот продукт претерпел снижение цены.

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Аналитики компании «Эвотор» утверждают, что в 2019 году цена на гречневую крупу в России увеличилась в полтора раза, однако, в ЕАО цена на гречку показала снижение, пишет РИА Новости. По данным аналитиков, самый большой рост на крупу наблюдается в Пермском крае — на 91%.

«Если в декабре 2018 года гречка в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля», — информирует «Эвотор».

При этом в отдельных регионах России отмечается снижение цены на товар: Еврейская автономная область (минус 12%), Чукотский автономный округ (минус 8%), Ямало-Ненецкий автономный округ (минус 5%).

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты рассказали о тратах россиян на продукты питания.