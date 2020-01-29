Новосибирск, , 07:25 — REGNUM Оборот розничной торговли в Новосибирской области в 2019 году составил 531,2 млрд рублей (102% к уровню 2018 года) или 190,2 тыс. рублей на одного жителя региона, сообщает Новосибирскстат.

Основную часть оборота сформировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства — 59,5% (в 2018 году — 59,1%).

«Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась», — уточняет региональный орган статистики.

В 2019 году на непродовольственные товары приходилось 53,5%, на пищевые продукты - 46,5%.

Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область по показателям занимает второе место после Красноярского края (объём оборота розничной торговли — 576,9 млрд рублей, на душу населения - 200,8 тыс. рублей).