29 января 2020 | Время чтения 11 мин

Анастасия Степанова, , 07:08 — REGNUM Жители Кемеровской области призывают «не доводить до критического уровня народный гнев», а создать дискуссионные площадки, рассмотреть разные точки зрения, чтобы «не доводить до бешенства и без того усталое нищее население». Поводом для таких эмоциональных заявлений стали планы угледобытчиков расширить свои участки по добыче угля и дальнейшая разработка месторождений открытым способом. Публичные слушания по этим вопросам как раз прошли накануне в Кемерово, и без скандалов не обошлось.

Карта-схема района расположения предприятия

Добывать уголь открытым способом планируют в 22 км от столицы региона, а до некоторых сёл участок ОГР (открытых горных работ), если верить документации, и вовсе в 700 метрах. ИА REGNUM разбиралось, что происходит в одном из угольных регионов России.

О планах угледобытчиков

В основу конфликта легли планы по разработке Глушинского каменноугольного месторождения на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный» (первый этап). Целью АО «Черниговец» из города Березовский Кемеровской области является отработка запасов угля открытым способом.

Узнать некоторые подробности по проекту можно из технического проекта, подготовленного ООО «Сибирский институт горного дела». Из него следует, что АО «Черниговец» 20 августа 2014 года получило лицензию КЕМ 01811 ТЭ «с целью разведки и добычи каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения». В тот же день была выдана лицензия КЕМ 01812 ТЭ «с целью разведки и добычи каменного угля на участке «Южный» того же месторождения. Тогда же оформлена и лицензия на участок «Лутугинский».

«Величина проектной мощности участка ОГР принята согласно заданию на проектирование и составляет 1 000 тыс. т /год. С учётом периода развития и затухания горных работ, срок службы разреза составляет девять лет. Выход на проектную мощность предусмотрен на третий год отработки участка», — отмечается в документе.

Лицензионные участки расположены в 25 км от Кемерово и в 10 км от города Березовский, рядом с которыми уже работают угольные разрезы Черниговский (3 км), Кедровский (7 км), участок «Щегловский» ООО «Ровер». Также там отрабатывается открытым способом пласт Волковский участка «Глушинский» ООО «Ровер» и СП «Барзасское товарищество», восточнее, в 5−10 км, ведут добычу угля шахты «Первомайская» и «Березовская». Не то соседство, о котором мечтают жители.

Тут хотелось бы сделать небольшое отступление по ситуации с экологией в Кузбассе.

По данным из доклада департамента природных ресурсов и экологии области за 2018 год, в список основных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории региона входят предприятия по добыче полезных ископаемых. При этом наибольшее влияние на состояние атмосферного воздуха в регионе оказывает метан, который, по данным ведомства, «по силе воздействия на потепление климата» превосходит углекислый газ в десятки раз. И в основном метан поступает в атмосферу области в результате именно угледобычи.

Опасение за состояние атмосферы и своё здоровье — одна из причин протестов жителей.

Возвращаясь к планам АО «Черниговец». Из техпроекта можно увидеть перечень населённых пунктов, которые ближе всего оказались к проектируемым разработкам. Это село Барановка Щегловского сельского поселения (6,5 км от промплощадки наклонных стволов), деревня Новая Балахонка того же поселения (4,4 км), посёлок Сосновка Арсентьевского сельского поселения (9,9 км), посёлок Разведчик Арсентьевского поселения (8,56 км), Березовский городской округ (6,2 км), Кемеровский городской округ (12 км). Уточняется, что «промплощадка вентиляционного шурфа расположена в 6300 м по направлению на северо-восток от с. Барановка Щегловского сельского поселения, в 5500 м по направлению на север от д. Новая Балахонка Щегловского сельского поселения».

А вот внешний отвал расположен уже в 3,3 км метрах от села Барановка и в 1,7 км от деревни Новая Балахонка. Участок ОГР (открытых горных работа), по тому же документу, расположен в 3,2 км от Барановки и «в 700 м по направлению на север от д. Новая Балахонка Щегловского сельского поселения». От Березовского округа ОГР в 6,8 км, а Кемеровского — в 9,7 км.

В документации прямо указано, что «изъятие земельного участка под отработку запасов угля открытым способом повлияет на природную среду», в частности «будет снижена рекреационная функция, сократится биопродуктивность фитоценозов, в том числе дикоросов, уменьшится содержание активного кислорода, пострадают популяции редких видов растений», но тут же добавляется, что территория уже техногеннонарушенная и степень деградации прилегающих к разрезу территорий во многом определяется воздействием горнодобывающих работ. В список воздействий попали «загрязнение поверхности продуктами ветровой эрозии породных отвалов, угольной пылью, пылегазовыми выбросами при ведении вскрышных работ, продуктами сгорания топлива автотранспорта».

При этом в заключении компания, готовящая техпроект, резюмировала о допустимости планируемой нагрузки. То есть, раз уже идёт деградация, то и ладно?!

Стоит отметить, что о планах построить участок открытых горных работ на Глушинском каменноугольном месторождении Кузбасса компания уведомляла ещё в 2018 году, заявляя на сайте ОВОС, что её цель — «отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап». Тогда же на открытых площадках Кузбасса жители выразили опасения, что два населённых пункта — Новая Балахонка и Барановка «могут исчезнуть с карты Кемеровской области».

О компании «Черниговец» и её владельцах

Владельцем лицензий на участки, вызвавшие раздоры между бизнесом и жителями, является АО «Черниговец».

По данным ЕГРЮЛ, оно учреждено в городе Березовский в декабре 1991 года. Уставный капитал — 533,947 млн рублей, директор с мая 2017 года — Юрий Дерябин (имеет статус индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности — ресторанный бизнес).

Известно, что «Черниговец» был единственным владельцем ООО «Угольный разрез «Северный Кузбасс», которое было ликвидировано в апреле 2015 года путём присоединения к АО.

Учредителем «Черниговца» является АО Холдинговая компания «СДС-Уголь», в чей дивизион он и входит.

АО ХК «СДС-Уголь» создано в апреле 2006 года в Кемерово для управленческих функций. Гендиректор — Геннадий Алексеев (соучредитель якутской организации — партия «Единство», которая была ликвидирована в октябре 2019 года после 18 лет работы). Холдинг имеет доли в компаниях Кузбасса, Москвы и Мурманской области (в ООО «Морской торговый порт «Лавна»).

Сама же компания «СДС-Уголь» входит в холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС) Михаила Федяева, которого журнал Forbes в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019» поместил на 173 строчку с капиталом 600 млн долларов США. Холдинг Федяев создавал с деловым партнёром из Москвы Владимиром Гридиным.

Говоря об АО «Черниговец», не лишним будет отметить, что оно было объектом 90 плановых и внеплановых проверок надзорных органов и далеко не все из них заканчивались без выявленных нарушений.

Остановимся лишь на некоторых. Главное управление МЧС России по Кемеровской области в декабре 2019 года провело плановую проверку на филиале «Черниговец» — шахта «Южная». В числе прочего было выявлено, что «открытый склад пожарного оборудования не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением», а в одном из зданий на эвакуационном пути по коридору и лестничному маршу нет аварийного эвакуационного освещения и так далее.

В мае то же ведомство обнаружило нарушения при проверке самого АО — «из подвального этажа (здания АБК) отсутствует эвакуационный выход», «в административных и бытовых помещения, размещенных во вставках и встройках производственных зданий, пределы огнестойкости заполнения проемов (двери, окна и т.п.) в противопожарных преградах, не соответствует типу противопожарной преграды», «помещения пункта технического осмотра (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В3) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», «участок производственных цехов и административно-бытовые помещения в локомотивно-вагонном депо (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В3) не оборудованы автоматической установкой пожаротушения». Это лишь малая часть нарушений.

Другое ведомство в ноябре 2019 года выявило «невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». А другая проверка обнаружила, что « с 15.08.2019 по 29.11.2019 проводился сброс сточных вод в реку Балахонка без разрешения на сброс загрязняющих веществ».

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области проверяло компанию также в ноябре 2019 года, выявив, что «осуществляется сброс сточных вод на выпуске №2 в р. Северный Шарап с превышением предельно допустимых концентраций» и «сброс сточных вод на выпуске №1 в р. Балахонка с превышением предельно допустимых концентраций».

Позиция власти и жителей

Когда начались волнения среди населения и возникло множество вопросов о предстоящей разработке угля возле Балахонки и Барановки, власть избрала довольно странную позицию. Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов 21 января 2020 года на своей странице в соцсетях заявил, что по интернету гуляет «очередной новостной фейк»:

«В данном случае это поданная в определённом свете информация и о том, что в 20 километрах от столицы Кузбасса планируется добыча угля открытым способом. Якобы для этого будет построен новый разрез, и уже назначены общественные слушания. Вот как всё на самом деле: речь идет об участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный» «первый этап». Они относятся к Глушинскому каменноугольному месторождению и расположены в 22 км от города Кемерово. Лицензии на разработку этих участков были выданы «Роснедра» еще в далеком в 2014 году. Сделано это было с целью продолжения работы также давно уже действующего там разреза «Черниговец» ХК «СДС-Уголь» — для сохранения рабочих мест и налоговых поступлений от деятельности в бюджеты всех уровней. Общественные слушания действительно были назначены. Но связано это с тем, что в проекты отработки вносятся определенные технические изменения. Площадь отработки месторождений не меняется, ни каких дополнительных лицензий вдруг внезапно не выдается. Поэтому, разговоры об открытии нового угольного разреза ничего общего с реальным положением дел не имеют».

Казалось бы, Панов хотел успокоить, но только ещё больше подогрел недопонимание, которое выразилось в позиции пришедших 27 января 2020 года на публичные слушания по оценке воздействия работы разреза на окружающую среду.

«Инициативная группа в целях сохранения экологии и уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду в результате намечаемой деятельности проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный» (первый этап)» выражает несогласие на разработку», — говорится в итоговом протоколе.

Те, кто посетил слушания, обмениваются мнениями в соцсетях:

«Что возмутило: попытка организаторов воспользоваться неразберихой и протащить на голосование вопрос о признании публичных слушаний несостоявшимися», «Обращаюсь к властям — не доводите до критического уровня народный гнев, решайте вопросы, создавайте дискуссионные площадки, освещайте нормально проблемы в СМИ, представляйте разные точки зрения. Не доводите до бешенства и без того усталое нищее население, то бишь жителей Кузбасса», «Как можно километровые ямы восстановить, где землю брать и сколько лет понадобится что бы засыпать?».

Чем закончится противостояние жителей, власти и бизнеса, покажет время. Пока же есть сведения, что угольная компания планирует провести третьи слушания по данному вопросу после доработки проектной документации.

Во всей ситуации с углём Кузбасса не добавляет позитива и ситуация, что сложилась на уже действующих шахтах «Заречная», «Алексиевская», разрезе Инском, в шахтоуправлении «Карагайлинское» и других.

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