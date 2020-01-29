Орск, Оренбургская область, , 07:02 — REGNUM В Орске Оренбургской области с 1 февраля станет дороже проезд в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

По данным мэрии, стоимость поездки в автобусах не изменялась с 2016 года. Подорожание объясняют экономическими причинами: увеличением стоимости топлива, запчастей, техобслуживания, МРОТа. Кроме того, владельцы автобусов должны исполнять требования законодательства, согласно которым необходимо установить в автобусе контрольно-кассовую технику, тахографы, систему ГЛОНАСС.

С 1 февраля 2020 года стоимость одной поездки в автобусе составит 22 рубля — на шести маршрутах, а на маршрутах, которые следуют на окраины муниципального образования, — 25 рублей.