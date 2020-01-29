Кемерово, , 06:35 — REGNUM За пять месяцев десять компаний Кемеровской области заключили экспортные контракты на сумму 1,29 млн долларов США при содействии регионального Центра поддержки экспорта. Большая часть контрактов заключена с потребителями в Китае, сообщили ИА REGNUM в администрации правительства Кузбасса.

Напомним, Центр поддержки экспорта Кузбасса (ЦПЭ) заработал в июле 2019 года. ЦПЭ — элемент государственной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

За пять месяцев работы Центра в Кемеровской области, его услугами воспользовались 147 предприятий. 78 специалистов из 61 компании обучились основам экспортной деятельности в школе экспорта РЭЦ. 15 кемеровских компаний при содействии Центра смогли выйти на международные электронные торговые площадки.

По официальным данным, из Кузбасса на экспорт идут в основном сырьевые товары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске стартовал региональный этап всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года».

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