Чита, , 06:31 — REGNUM В Забайкальском крае ищут виновников загрязнённого воздуха. Как сообщает сегодня, 29 января, пресс-служба забайкальского губернатора, региональным министерством природных ресурсов инициирована проверка организаций, которые, по мнению жителей региона, выбрасывают в атмосферу вредные вещества.

«Соответствующие жалобы оставлены на портале «Голос забайкальца». По некоторым из них, факты нарушений уже подтверждены. Организации, использовавшие котельные с нарушениями, оштрафуют», — пояснили в правительстве Забайкальского края.

По словам исполняющей обязанности министра природных ресурсов Светланы Трофимовой, много жалоб поступает от граждан именно по котельным. Нарушителям, согласно законодательству, будет дано предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей.

«Должностные лица заплатят штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, юридические лица от двадцати тысяч до ста тысяч рублей», — отметила Светлана Трофимова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине января 2010 года Забайкальский край накрыло смогом. Жители региона стали всё чаще жаловаться на неприятный запах, першение в горле и кашель. Губернатор региона Александр Осипов поручил разобраться в причинах и принять меры.

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В конце декабря 2019 года сообщалось, что за четыре месяца с помощью портала «Голос забайкальца» было решено 1482 вопроса. Также был составлен рейтинг плохих маршруток.

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