Москва, , 06:24 — REGNUM Установить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на уровне в 10 609 рублей в расчете на одного человека предложили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно данным документа, прожиточный минимум должен составить для трудоспособного населения 11 510 рублей, а для пенсионеров и детей — 8 788 и 10 383 рубля соответственно.

В проекте приказа говорится, что размер прожиточного минимума уменьшился на 3,7% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Тогда его величина составляла 11 012 рублей. Причиной уменьшения уровня прожиточного минимума называется снижение цен на овощи и картофель, которые входят в потребительскую корзину и которые влияют на расчет данного показателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором говорилось о сокращении в III квартале 2019 года доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума на 0,7%.

15 января депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») призвал пересмотреть в РФ методики расчета потребительской корзины, указав на их несовершенство.

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