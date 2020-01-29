Новосибирск, , 06:18 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 29 января, стартовал региональный этап всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Принять участие в нём могут новосибирские предприятия субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них и выберут лучших в области несырьевого экспорта по итогам 2019 года. Заявки принимает областной центр поддержки экспорта совместно с Российским экспортным центром.

Премию получат те, кто достиг наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг.

В конкурсе пять номинаций: «Экспортёр года в сфере промышленности»; «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»; «Экспортёр года в сфере услуг»; «Экспортёр года в сфере высоких технологий»; «Прорыв года».

Как рассказали организаторы, Новосибирская область входит в число восьми пилотных регионов РФ, где Российский экспортный центр в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» организовал поиск лучших экспортных компаний.

Конкурс — это апробация нового подхода правительства РФ по стимулированию и поддержке деятельности российских компаний на зарубежных несырьевых неэнергетических рынках товаров, услуг и технологий, укреплению международной кооперации и бизнеса.

Региональный этап будет длиться в течение двух месяцев. В марте 2020 года запланирована торжественная церемония награждения лучших компаний-экспортеров.

Победители представят сибирский опыт и практику внешнеэкономической деятельности на окружном и федеральном этапе «Экспортер года 2019» — в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».