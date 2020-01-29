Хабаровск, 29 января 2020, 05:52 — REGNUM Цены на туры в Таиланд снизились в Хабаровске. Туристы, отдыхающие в королевстве, рассказывают, что в Таиланде практически нет приезжих из КНР, а раньше они составляли большинство отдыхающих.
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Как выяснило в туристов и турагентств ИА ДВ-Новости, пропавший турпоток из КНР отразился на разных странах.
Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры экстренно эвакуируют туристов с курортов Китая в связи с распространением в этой стране коронавируса.