Хабаровск, , 05:52 — REGNUM Цены на туры в Таиланд снизились в Хабаровске. Туристы, отдыхающие в королевстве, рассказывают, что в Таиланде практически нет приезжих из КНР, а раньше они составляли большинство отдыхающих.

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Как выяснило в туристов и турагентств ИА ДВ-Новости, пропавший турпоток из КНР отразился на разных странах.

«В связи с изменившимися условиями многие турагентства пересматривают свою политику. Первый звоночек — снижение цен внутри разных туристических стран. Одной из таких стран стал Таиланд. Пока снижение на туры в эту страну минимально — порядка 3 тыс. рублей. Но, возможно, это только начало», — прокомментировали ситуацию в одной из туркомпаний Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры экстренно эвакуируют туристов с курортов Китая в связи с распространением в этой стране коронавируса.