Москва, , 05:39 — REGNUM Товарооборот России с другими странами в 2019 году составил $665 млрд (41,4 трлн рублей), что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в предварительных данных Федеральной таможенной службы, сообщают 29 января «Известия».

Отмечается, что показатель уменьшился впервые с 2016 года.

В минувшем году экспорт товаров из России сократился на 6%, до $423 млрд (26,3 трлн рублей), а импорт вырос на 1,7%, до $243 млрд (15,1 трлн рублей). Изменение показателей связано прежде всего снижение продаж нефти, нефтепродуктов и газа, а также рост закупок медикаментов и легковых автомобилей.

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