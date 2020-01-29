Москва, , 04:53 — REGNUM Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK. Об этом 29 января пишут «Известия».

В стоимостном выражении рост составил 7%, достигнув 495 млрд рублей. Такие показатели, по мнению опрошенных изданием экспертов, говорят о рекордном уровне продаж.

Отмечается, что в основном продажи растут за счёт замены простых кнопочных телефонов на «умные». В 2020 году рост количества проданных аппаратов может замедлиться, тем не менее, за счёт увеличения их средней стоимости рынок продолжит расти.

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