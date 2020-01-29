София, , 04:49 — REGNUM 50% российского природного газа, потребляемого Болгарией, будет заменено к концу 2020 года на топливо из других источников. Об этом заявила болгарский министр энергетики страны Теменужка Петкова, 28 января сообщается на сайте ведомства.

По словам Петковой, болгарские власти намерены рассмотреть вопрос использования американского сжиженного природного газа. Кроме того, Болгария рассчитывает на поставки газа из Азербайджана. Петкова добавила, что в настоящее время республика потребляет около трех млрд. кубометров голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января Болгария начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как это ранее осуществлялось.

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