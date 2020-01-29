Пекин, , 04:49 — REGNUM Половина кофеен американской компании Starbucks на территории Китая временно прекратили свою работу в связи новым коронавирусом. Об этом сообщается в квартальной отчетности Starbucks, опубликованной 28 января.

По информации компании, в настоящее время она закрыла более половины своих предприятий розничной торговли в Китае. Кроме того, «в ответ на вспышку коронавируса» компания корректирует часы работы всех своих кофеен.

В документе отмечается, что, как ожидается, эти меры будут носить временный характер. Starbucks пока не берётся оценить свои убытки, но признает, что ситуация с коронавирусом негативно скажется на ее деятельности.

Всего в Китае к началу 2020 года было 4292 кофейни Starbucks.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 5974 случая заражения пневмонией и 132 смерти из-за нового коронавируса зафиксировано в 31 регионе Китая на утро 29 января.

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