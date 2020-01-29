Казань, , 03:56 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил банкротный иск к ОАО «Каздорстрой», которое занимается дорожным ремонтом и строительством дорог в городах республики уже почти 30 лет. Иск к производству пока не принят, но сумма претензий превышает 45 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от казанского ООО «Арсений» поступил 23 января 2020 года. Сумма заявленного долга — 45 285 550 рублей. У компаний также есть не до конца рассмотренный гражданский спор, который был приостановлен судом в апреле 2019 года. В нём компания «Арсений» требовала взыскать с ОАО «87 135 330 рублей неосновательного обогащения» и штраф в размере 871 353,5 рубля. Слушания по спору были приостановлены до рассмотрения банкротного иска к компании «Арсений», который в итоге был удовлетворён.

Напомним, в ноябре 2018 года УФАС по Татарии сообщило о дорожном картеле из трёх компаний, которые были оштрафованы более чем на 70 млн рублей за сговор на торгах, где разыгрывалось право на ремонт дорог Набережных Челнов. Среди фигурантов называлось и ОАО «Каздорстрой».

Дорожный картель: как три фирмы «делили» набережночелнинские дороги