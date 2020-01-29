Минск, , 03:52 — REGNUM Сейчас Белоруссия теряет большие деньги на фоне изменения Россией своего налогового законодательства («налогового манёвра» в нефтяной отрасли) и поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям, в том числе отказываясь от практики списания долгов аграриям. Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко, проводя совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

«Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер распорядился: «Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности».

По мнению Лукашенко, основная ответственность за гибель животных в колхозах лежит на работниках этих предприятий. Он отметил: «Это не дело, что мы 92 тыс. голов скота угробили в целом по стране!»

«Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина, — потребовал он. — В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть, и на той базе, которая у нас создана в Витебской области».

Лукашенко сказал своим подчинённым: «Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет».

«Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд белорусских рублей (около $1,5 млрд). Лукашенко распорядился взыскать долги. Для этого возможно создать агентство по управлению долгами сельхозпредприятий.

Лукашенко заявил: «Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве».

«Речи о списании долгов быть не может, — подчеркнул он. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

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