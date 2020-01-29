Нижний Новгород, , 03:33 — REGNUM Первый этап процедуры банкротства — наблюдение установил нижегородский арбитраж в отношении фигуранта крупного скандала, связанного с поставками топлива для городской муниципальной компании. ООО «Нефтьсервис-НН» — поставщик топлива пробудет под наблюдением до 25 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частный предприниматель, перед которой был долг за юридические услуги свыше 345 тыс. рублей, обратилась с банкротным иском ещё в сентябре 2019 года, взяв на себя финансирование процедуры. Суд иск удовлетворил в конце января 2020 года. Временным управляющим назначена Татьяна Малюкова.

В ходе слушаний выяснилось, что долги компании составляют 115 297 456 рублей. Помимо этого, ранее сам должник также обратился с иском о собственном банкротстве.

Фигурант дизельного скандала в Нижнем Новгороде самобанкротится

Напомним, история началась в декабре 2016 года, когда с ООО был подписан муниципальный контракт на поставку дизельного топлива для городского перевозчика — муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). «Нефтьсервис-НН» предложило на тендере самую выгодную цену — 32 рубля за литр, но уже после подписания контракта заявило, что показатель был ошибочным, и там должно быть 36 рублей. Без согласования с мэрией было заключено дополнительное соглашение, которое позднее оспорили в суде, так как оно привело к дополнительным тратам из бюджета на более чем 17 млн рублей.

Помимо этого, по факту поставки некачественного топлива НПАТу, что привело к поломкам городских автобусов, было возбуждено уголовное дело.