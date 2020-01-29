Чебоксары, , 03:11 — REGNUM В арбитраж Чувашии от Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступил иск к АО «Дорэкс» — крупнейшему предприятию, которое предоставляет круглогодичный комплекс услуг по содержанию улично-дорожной сети Чебоксар. Мэрия города числится соответчиком по иску почти на 73 млн рублей. Дело суд к производству пока не принял, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 27 января 2020 года. Сумма претензий — 72 896 720 рублей. Подробности спора пока неизвестны.

Между тем 21 января 2020 года администрация столицы Чувашии обратилась с исковым заявлением к той же компании. Это дело суд начнёт рассматривать 26 февраля 2020 года. В нём истец требует обязать АО «Дорэкс» «разработать проект рекультивации нарушенных земель площадью 70 093 кв.м. на земельных участках с кадастровыми номерами 21:01:030312:1, 21:01:030312:109, 21:01:030312:2562, 21:01:030312:2567, 21:01:030312:2568, 21:01:030312:97, 21:01:030312:8475 в течение трёх месяцев с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда», а также обязать «после разработки проекта рекультивации провести восстановление нарушенных земель на указанных земельных участках в течение шести месяцев с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда».

Общество-ответчик на официальном сайте позиционирует себя, как единственное в городе предприятие, которое предоставляет все виды зимних и летних работ по уборке территории. Компания обслуживает территории общей площадью 3 868 тыс. кв. м, куда входят дороги, тротуары, подходы к мостам, а также стоянки маршрутных такси и остановки.