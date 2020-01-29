Париж, , 02:04 — REGNUM Новым генеральным директором французской автомобилестроительной корпорации Renault назначен Лука де Мео, который ранее возглавлял испанскую компанию Seat. Об этом решении Совета директоров компании 28 января сообщает пресс-служба Renault.

Как следует из заявления, де Мео вступит в свою новую должность с 1 июля 2020 года. Его заместителем была назначена Клотильда Дельбо, временно возглавлявшая компанию после отставки в октябре 2019 года Тьерри Боллоре.

По информации СМИ, в правительстве Франции приветствовали назначение де Мео. «Это отличная новость», — прокомментировал решение Renault министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение нового генерального директора компании произошла после ряда перестановок в её руководстве, произошедших в следствие отставки её многолетнего главы Карлоса Гона.

Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в неуплате налогов на сумму более $80 млн. О его побеге в Ливан стало известно в конце декабря 2019 года. 31 декабря он лично подтвердил эту информацию, обвинив правосудие Японии в предвзятости.

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