Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Министр экономики Аргентины Мартин Гузман сообщил, что переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ) были «очень продуктивными», 28 января передает агентство Reuters.

Также Гузман сообщил, что ему удалось провести переговоры с представителями казначейства США, и он встретится с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Италии на следующей неделе.

МВФ предоставляет Аргентине, экономика которой находится в глубоком кризисе, кредит в размере $57 млрд.

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