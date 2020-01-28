Пекин, , 23:40 — REGNUM В 2019 году внешнеторговый грузооборот через порты Китая вырос почт и на 9% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 14 млрд тонн, сообщает 28 января Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные министерством транспорта КНР.

Показатели достигнуты после решения китайского минтранса включить в официальную статистику показатели всех портов страны, а не только наиболее крупных.

Рост грузоперевозок связан с постоянным и неуклонным повышением объёмов оборота грузов водным транспортом. В 2019 году он вырос более, чем на 6% и достиг почти 7,5 млрд тонн.