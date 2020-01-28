Нью-Йорк, США, , 22:53 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли на 1% — 1,5% в ходе торгов 28 января, на следующий день после самого сильного падения за многие месяцы.

В настоящий момент индекс Dow Jones поднялся на 283,60 пункта (0,99%), до 28 819,40 пункта, индекс S&P 500 вырос на 41,88 пункта (1,29%), до 3.285,51 пункта, индекс Nasdaq вырос на 145,85 пункта (1,60%), до 9285,16 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января большинство мировых рынков, в том числе Уолл-стрит, глубоко просели из-за продолжающейся эпидемии коронавируса в Китае.

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