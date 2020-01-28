Москва, , 22:53 — REGNUM Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 15 по 21 января снизилась на 0,4% и составила 660,6 тысячи человек. Такие данные приводит пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Сообщается, что за неделю снижение числа безработных произошло в 45 субъектах Федерации, наиболее значительное — в Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курганской и Псковской областях, Забайкальском и Пермском краях.

Рост численности безработных отмечен в 38 регионах. Наиболее заметный рост показателя наблюдался в Крыму и Севастополе, Мордовии, Туве, Чувашии, Астраханской, Курской и Тюменской областях, Ненецком автономном округе и Камчатском крае.

В Еврейской автономной области и Орловской области численность безработных за неделю не изменилась.

По состоянию на 21 января уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15−72 лет. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.