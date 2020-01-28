Ашхабад, , 21:51 — REGNUM Туркмения заинтересована в организации регулярных прямых авиарейсов в Астраханскую область. Об этом сообщил туркменский консул Атадурды Байрамов на встрече с губернатором Астраханского региона Игорем Бабушкиным, передает «Orient».

Стороны обсудили перспективы расширения деловых отношений благодаря деятельности Астраханско-Туркменского совета по вопросам предпринимательства, учрежденного летом минувшего года.

В конце встречи было отмечено, что товарооборот между Астраханской областью и Туркменией за 2019 год составил $5,6 млн (349 млн рублей), а также, что в этом российском регионе работают пять предприятий с участием туркменского капитала.

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