Киев, , 21:46 — REGNUM Кабинет министров Украины уволил трех вице-президентов госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» (компания-оператор всех АЭС в стране), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, должности лишились Александр Шавлаков (занимал пост первого вице-президента НАЭК с марта 2011 года), Владимир Пышный (вице-президент НАЭК с февраля 2004 года) и Айдин Айсин (занимал пост с июня 2010 года).

Сегодня, 28 января, с критическим замечанием в адрес «Энергоатома» высказался советник президента Зеленского по экономике Олег Устенко. Советник опубликовал фотографии шикарного ремонта в офисе компании.

«Не имея ничего против ремонта, строительства и создания комфортных условий для работы сотрудников государственных компаний, все же хочу поинтересоваться — в отрасли уже всё так хорошо, что можно укладывать гранит и мрамор в новом офисе? Ландшафтный дизайн и система полива были абсолютно необходимы? Оптимизация затрат — входит в рабочий план менеджмента государственной компании?» — задается вопросом Устенко.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2019 года Кабмин начал «чистки» в «Энергоатоме», уволив президента оператора АЭС Юрия Недашковского. Также в правительстве назвали причины такого решения — в частности, неэффективный менеджмент, подозрение в растрате государственных средств, факты бесхозяйственности при закупках, несоблюдение графика ремонтов энергоблоков, постоянное невыполнение финансовых планов, значительное увеличение расходов на обслуживание кредитов и невыполнение условия договоров с ЕБРР и «Евроатомом». Сам Недашковский не согласился с решением правительства и решил обжаловать увольнение в суде.