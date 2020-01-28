Москва, , 21:36 — REGNUM Бывший вице-премьер Виталий Мутко на посту генерального директора госкорпорации «Дом.РФ» займётся вопросами ипотеки, развития городской среды и проблемой дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

»Перед Виталием Леонтьевичем стоят серьезные задачи! В частности, он будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков», — написал Хуснуллин.

Напомним, Виталий Мутко, до недавнего времени курировавший сферу строительства в правительстве Дмитрия Медведева, не вошёл в новый состав кабинета под руководством Михаила Мишустина.

Сегодня стало известно о назначении Мутко генеральным директором госкорпорации «Дом.РФ», основной задачей которой является комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для населения.

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