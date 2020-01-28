Киев, , 21:31 — REGNUM В январе 2020 года оптовая цена на газ на Украине для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, составит 4,65 гривен за кубометр, без учета НДС и расходов на его доставку.

Соответствующее заявление обнародовала 28 января пресс-служба «Нафтогаза»,

Энергетическая госкомпания подчеркивает, что эта цена на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Отдельно в заявлении подчеркивается, что таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины ограничило цену продажи компании «Нафтогаз Украины» газа для потребителей не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение цены газа на нидерландском хабе TTF.

Ранее предполагалось, что если Украина и Россия не договорятся по новому транзитному контракту, это приведет к значительному росту цены на энергоноситель.