Душанбе, , 21:13 — REGNUM За 2019 год доход в сфере телекоммуникаций Таджикистана составил 202 млн долл., что на 70 млн долл. меньше, чем годом ранее. В 2013 году доход в этой области экономики страны составлял 540 млн долл. Такие данные приводит Служба связи при правительстве Таджикистана.

По словам экспертов, подобное снижение доходов связано с введением Единого коммутационного центра, высоких налогов и ряда других барьеров. Всё это приводит к тому, что услуги этой области становятся очень дорогими и всё чаще недоступными для большинства таджикистанцев.

Зампредседателя Службы связи Илхомджон Атоев, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в Таджикистане интернет дорогой, но медленный в сравнении с соседней Киргизией, привёл в пример стоимость мяса на оптовом рынке страны Корвоне:

«Вы покупаете килограмм мяса на оптовом базаре на Корвоне за 50 сомони, но, когда вы этот товар привезете до своего дома, естественно, стоимость не останется как прежде? Ведь для того, чтобы товар с Корвона приехал до центра, то вы используете такси и прочее».

Атоев также заметил, что у таджикистанского национального провайдера услуги интернета другие, то есть отличающиеся от Киргизии.

Отметим, что согласно исследованию Worldwide mobile data pricing (оценка стоимости услуг передачи данных), по стоимости интернета Таджикистан располагается на 103 месте среди 230 стран мира. При этом среди стран СНГ Таджикистан занимает предпоследнее место. На первом месте Киргизия — 0,27 долл., далее Казахстан — 0,49 долл.

В исследовании говорится, что в 2018 году стоимость 1 гигабайта интернета в Таджикистане равнялась 4,84 долл.