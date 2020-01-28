Лондон, , 20:50 — REGNUM Цены на нефть в ходе торговой сессии 28 января постепенно возвращаются к прежним отметкам после спада, вызванного падением мировых рынков из-за китайского коронавируса.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли в цене на 43 цента (0,73%), до $59,01 за баррель. Ценовой диапазон марки 28 января составляет от $57,91 — $59,36 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI подорожали на 30 центов (0,56%), до $53,44 за баррель. Диапазон сессии для WTI — от $52,69 до $53,91 за баррель.

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