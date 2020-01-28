Ташкент, , 20:29 — REGNUM Несмотря на замедление глобального экономического роста, темп прироста ВВП Узбекистана в 2019 году составил 5,6% благодаря стимулирующей фискальной и кредитной политике, говорится в сообщении Центробанка Узбекистана.

«Предполагается, что более быстрые темпы роста кредитования и государственных расходов в 2018—2019 годах, в некоторой степени сохранят свое положительное влияние на экономику и в первом полугодии 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом, в соответствии с прогнозными расчетами, во второй половине 2020 года темпы прироста номинального ВВП несколько снизятся по отношению к соответствующему периоду 2019 года.

«Однако, несмотря на сдерживающее воздействие фискальной и монетарной политики на совокупный спрос, увеличение прямых иностранных инвестиций и, в целом, оживление инвестиционных процессов окажут поддерживающий эффект на экономический рост», — отмечает ЦБ.