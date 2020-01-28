Ташкент, , 20:21 — REGNUM Национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекистан хаво йуллари» отмечает сегодня, 28 января, 28 лет своего существования, недавно компания была разделена на два акционерных общества — «Uzbekistan airways» и «Uzbekistan airports», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

Свой первый международный рейс узбекская авиакомпания выполнила в 1992 году в Лондон, в то время ее парк состоял из авиалайнеров советского производства.

Коммерческую эксплуатацию первого самолета иностранного производства «Boeing-767» авиаперевозчик Узбекистана начал в 1996 году.

С 2004 года авиакомпания начала поэтапный вывод из эксплуатации самолетов Ил-86, Ил-62, Ту-154, Ан-24, Як-40.

Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 60 направлений в города Европы, Азии и Америки.

В 2008 году авиакомпанией впервые пройден двухмиллионный рубеж по количеству перевезенных пассажиров за год.

В 2014 году авиакомпания стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом же году авиакомпания совершила первый грузовой рейс.

Как сообщили в пресс-службе, в 2018 году авиакомпанией выполнено более 21 тысячи рейсов, пассажиропоток авиакомпании впервые превысил три миллиона человек.

По итогам 2019 года авиакомпания выполнила 26 465 рейсов, перевезено 3 миллиона 802 тысячи пассажиров.