Москва, , 20:17 — REGNUM Рост ВВП России в 2019 году составил 1,4%, превысив на 0,1 процентного пункта прогноз Минэкономразвития. Об этом говорится в опубликованном 28 января докладе министерства «Картина деловой активности. Январь 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития, в 2019 году темп роста ВВП России составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития», — говорится в докладе.

Рост ВВП в IV квартале 2019 года, согласно оценке ведомства, ускорился до 2,3% в годовом выражении после 1,7% в III квартале.

Напомним, Росстат пока не представил отчётных данных о производстве и использовании ВВП в 2019 году. Как ожидается, они будут обнародованы 3 февраля.