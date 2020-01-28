Киев, , 19:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его страна выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина — Евросоюз. Об этом Гончарук написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 28 января.

Напомним, что именно соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало подводом для государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Свергнутый президент Украины Виктор Янкович также собирался заключить соглашение об ассоциации с ЕС, однако предложенные Брюсселем условия были настолько невыгодными, что Янукович собирался продолжать переговоры и выторговывать более выгодные условия, в частности, большие по объему квоты беспошлинной торговли.

Однако прозападные силы на Украине при помощи бандеровцев свергли Януковича и заключили соглашение об ассоциации с Евросоюзом на предложенных невыгодных условиях. После заключения соглашения об ассоциации Украина автоматически потеряла возможность реализации большей части своей продукции на рынке Российской Федерации. Квоты на беспошлинную торговлю в странах ЕС оказались столь мизерными, что рынок ЕС никак не мог заменить потерянный для Украины рынок России.

Гонарук намекает, что Украина хотела бы увеличить квоты на беспошлинную торговлю, чтобы нарастить свой экспорт в Евросоюз.

«Поскольку Украина всё активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции, Украина выступает за обновление положений торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС». — написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он отметил, что Киев имеет очень высокие ожидания от предстоящего саммита «Восточного партнерства», который должен пройти в Брюсселе в июне 2020 года. Именно там, по всей видимости, Киев и будет просить увеличить квоты на беспошлинную торговлю.