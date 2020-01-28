Амстердам, , 19:48 — REGNUM Производство бытовой техники корпорацией Philips продлится ещё год или полтора, сообщили 28 января в нидерландской компании.

Уточняется, что корпорация намерена разделиться, выделив в самостоятельную компанию производство бытовой техники. Затем эта дочерняя компания будет продана.

На это уйдёт приблизительно полтора года, отмечают в корпорации. Решение принято из-за того, что производить бытовую технику уже не так выгодно, отмечают в руководстве Philips.

Напомним, за 2019 год компания заработала на производстве бытовой техники €2,3 млрд. Она уже на протяжении десятка с лишним лет занимается также производством медицинского диагностического оборудования.