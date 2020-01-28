Москва, , 19:38 — REGNUM Заявок на прокачку нефти в феврале 2020 года на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии пока не поступало, сообщает 28 января агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу компании «Транснефть» Николая Токарева.

По его словам, объёмы нефти, которые «Транснефть» в январе текущего года могла бы поставить белорусским НПЗ, была перераспределена.

При этом транзит российской нефти через Белоруссию в другие страны не подвергается каким-либо ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января были прекращены российско-белорусские переговоры об условиях транзита нефти через Белоруссию, так как точные объёмы этого транзита «пока неизвестны».

Позднее, 27 января, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин сообщил о возобновлении переговоров.

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