Москва, 28 января 2020, 19:38 — REGNUM Заявок на прокачку нефти в феврале 2020 года на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии пока не поступало, сообщает 28 января агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу компании «Транснефть» Николая Токарева.
По его словам, объёмы нефти, которые «Транснефть» в январе текущего года могла бы поставить белорусским НПЗ, была перераспределена.
При этом транзит российской нефти через Белоруссию в другие страны не подвергается каким-либо ограничениям.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 января были прекращены российско-белорусские переговоры об условиях транзита нефти через Белоруссию, так как точные объёмы этого транзита «пока неизвестны».
Позднее, 27 января, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин сообщил о возобновлении переговоров.
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