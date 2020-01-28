Салехард, , 19:36 — REGNUM На Ямале для строительства моста через Обь необходимо подключение города Лабытнанги и посёлка Харп к к централизованной системе электроснабжения. Этот вопрос 28 января 2020 года обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с генеральным директором АО «Россети Тюмень» Алексеем Солдатенко.

Для технического присоединения необходимо строительство двух подстанций напряжением 110 кВ, а также воздушной линии электропередачи 110 кВ в габаритах 220 кВ. В инвестиционной программе «Россети Тюмень» на 2020−2022 годы заложены затраты на выполнение проектно-изыскательских работ для данных подстанций.

Также главы региона и компании обсудили подключение жилых домов и социальных объектов, которые строятся в Салехарде.

Отмечается, что в рамках развития электросетевого комплекса Ямала «Россети Тюмень» в 2019 году вложили около 2,5 млрд рублей в строительство и реконструкцию энергооборудования. В ЯНАО у компании 116 подстанций высокого напряжения общей мощностью в 4 745 МВА, которые объединяют 5 544 км линий электропередачи.

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