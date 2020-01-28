Брюссель, , 19:35 — REGNUM Второй транш, на этот раз в размере €500 млн, будет переведён Украине, сообщил 28 января журналистам заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Об этом он сообщил по итогам переговоров с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком, отметив, что Украина является важным субъектом в ЕС.

Решение перевести очередную партию макрофинансовой помощи принято, поскольку Киев выполнил почти все условия условия.

Домбровскис «Мы уже запустили все необходимые процедуры, чтобы перевести эти средства, как только будут выполнены последние условия по программе МВФ».

Напомним, первый транш макрофинансовой помощи в размере €15 млрд Украина получила от ЕС в 2014 г. Для получения денег Украина должна следовать программе МВФ, включающей такие меры как программу приватизации госактивов и борьбу с коррупцией.

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