Брюссель, 28 января 2020, 19:35 — REGNUM Второй транш, на этот раз в размере €500 млн, будет переведён Украине, сообщил 28 января журналистам заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Об этом он сообщил по итогам переговоров с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком, отметив, что Украина является важным субъектом в ЕС.
Решение перевести очередную партию макрофинансовой помощи принято, поскольку Киев выполнил почти все условия условия.
Напомним, первый транш макрофинансовой помощи в размере €15 млрд Украина получила от ЕС в 2014 г. Для получения денег Украина должна следовать программе МВФ, включающей такие меры как программу приватизации госактивов и борьбу с коррупцией.
Читайте ранее в этом сюжете: ЕС предоставил Украине самую большую помощь в истории — Могерини