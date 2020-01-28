Лондон, , 19:10 — REGNUM Торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом начнутся 3 марта 2020 г., пишет 28 января The Guardian.

Переговоры нацелены на достижения договорённостей между Лондоном, покидающим ЕС, и Брюсселем — о том, какие экономические отношения теперь будут между этими субъектами.

Со стороны Соединённого Королевства в них участвуют Ричард Фрост, со стороны Евросоюза — Мишель Барнье. Переговоры должны закончиться вместе с окончанием переходного периода после Brexit — к началу Нового (2021) года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лондон официально оформил решение покинуть ЕС. Это событие должно произойти 31 января 2020 г.

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