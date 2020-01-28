Москва, , 19:03 — REGNUM Правительство РФ намерено увеличить на 3% размер выплат в случае гибели или ранения военнослужащих, сотрудников полиции, противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения и таможни. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Увеличение выплат производится с 1 января 2020 года.

Документ коснулся разовых выплат при гибели человека или получении им тяжелой травмы, а также ежемесячных пособий по инвалидности, которая была получена в период прохождения службы.

Возросли и выплаты членам семьи сотрудников ряда ведомств, в число которых вошла и пожарная служба.