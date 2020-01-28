Москва, , 18:51 — REGNUM Доля вкладов российских граждан в иностранной валюте в декабре опустилась ниже 20% впервые с 2014 года. Соответствующие данные приводятся в обзоре Банка России «О развитии банковского сектора в 2019 году».

«Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась с 21,5% в январе до 19,6% в декабре (в декабре снижение составило 1,1 процентного пункта)», — говорится в докладе.

Доля валютных средств организаций в минувшем году снизилась с 37% в январе до 30,5% в декабре, сообщают также в ЦБ.

Напомним, согласно данным регулятора, на начало 2014 года доля валютных вкладов населения России составляла 17,4%, к началу 2015 года она выросла до 26,1% и в последующие годы не опускалась ниже 20%.