Москва, 28 января 2020, 17:55 — REGNUM Банк России не меняет своей политики, а стало быть, нет никаких надежд на то, что у граждан РФ может наблюдаться рост реальных доходов, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата, согласно которым в 2019 году реальные доходы населения РФ выросли на 0,8%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы граждан России в 2019 году выросли на 0,8%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
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