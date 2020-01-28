Москва, , 17:55 — REGNUM Банк России не меняет своей политики, а стало быть, нет никаких надежд на то, что у граждан РФ может наблюдаться рост реальных доходов, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата, согласно которым в 2019 году реальные доходы населения РФ выросли на 0,8%.

«Эта величина находится в пределах статистической ошибки и никакого значения не имеет, — сказал Делягин. — Даже если верить Росстату, то это одно из проявлений антиобщественной социально-экономической политики правительства и Банка России. Замена правительства создаёт некоторые надежды, но главный фактор — это Банк России. А Банк России свою политику не меняет. Стало быть, нет никаких надежд на то, что у граждан Российской Федерации может наблюдаться реальный рост доходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы граждан России в 2019 году выросли на 0,8%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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